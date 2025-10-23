İçişleri Bakanlığı, Hasan Mutlu’yu 17 Eylül 2025 tarihli oluru ile görevden uzaklaştırdı.

Yeni başkan vekili seçildi

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Kahraman’ı seçti. Ancak İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 9 Ekim 2025 tarihli kararıyla bu seçim geçici olarak durduruldu.

Daha sonra İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 22 Ekim 2025 tarihli kararıyla durdurma kararını kaldırarak Kahraman’ın başkan vekilliği görevine devam etmesine onay verdi.

Yeni toplantı tarihi açıklandı

İstanbul Valiliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00’de toplanarak yeni belediye başkan vekilini seçeceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.