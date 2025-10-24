Bakan Kacır, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Moosa Al Yousef ile bir araya geldi. Görüşme sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Umman’da bulunduklarını ve Erdoğan ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said başkanlığında gerçekleşen heyetler arası toplantıya katıldıklarını duyurdu.

Kacır, görüşmede Endüstriyel İşbirliği, Bilim, Teknoloji ve Yenilik İşbirliği anlaşmalarının imzalandığını ifade ederek, “Türkiye ve Umman iş birliğiyle ortak sanayi bölgeleri kurmak, Ar-Ge projeleri ve teknoparklar geliştirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat ile birlikte Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Sayın Qais bin Mohammed Al Yousef ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Umman ile ticaret hacmimizi büyütecek, sanayi, teknoloji ve yenilik odaklı ortak yatırımların önünü açacak adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.