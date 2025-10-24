Teknolojinin hayatın her alanına girmesiyle birlikte siber güvenlik, bireylerin ve kurumların en önemli gündem maddesi haline geldi. Uzmanlara göre her yıl milyonlarca kullanıcı, farkında olmadan kişisel bilgilerini siber dolandırıcılara kaptırıyor.

Kişisel verilerin korunması için 10 temel adım

Güçlü ve benzersiz parolalar oluşturun. İki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) kullanın. EkonomistTÜRK, YouTube’da ekonomi ve iş dünyası yayınlarına başlıyor İçeriği Görüntüle E-posta ve sosyal medya bağlantılarına dikkat edin. Güncel antivirüs yazılımı kullanın. Kamu Wi-Fi ağlarında kişisel işlemler yapmayın. Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Uygulama izinlerini düzenli olarak kontrol edin. Cihazlarınızı güncel tutun. Şifre yöneticisi kullanmayı değerlendirin. Şüpheli e-postaları ve linkleri açmayın.

Siber tehditler artıyor



Avrupa Siber Güvenlik Ajansı (ENISA) verilerine göre, 2024’te kimlik hırsızlığı ve oltalama saldırılarında %35 artış yaşandı. Türkiye’de de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), her yıl milyonlarca kullanıcıyı hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarılarda bulunuyor.