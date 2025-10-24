Türkiye’nin deprem kuşağında yer alması nedeniyle afet bilinci toplumun her kesimi için hayati önem taşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşların kriz anlarında doğru adımlar atması için “Afet Anında Ne Yapmalı?” başlıklı rehberini güncelledi.

Afet Öncesi Hazırlık Şart

AFAD’a göre, afet öncesinde alınacak basit önlemler, can kayıplarının önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor. Aile bireylerinin toplanma noktası belirlemesi, acil çantası hazırlaması ve temel ilk yardım eğitimi alması tavsiye ediliyor.

Afet Sırasında Yapılacaklar

Panik yapmadan güvenli bir alanda “Çök-Kapan-Tutun” pozisyonu alın. Asansörleri kesinlikle kullanmayın. Elektrik ve gaz vanalarını kapatın. Camlardan, dolaplardan ve devrilebilecek eşyalardan uzak durun. Radyo veya mobil cihazlardan resmi açıklamaları takip edin. Enkaz altında kalırsanız sesinizi duyurmak için metal yüzeylere vurun. Telefon hatlarını gereksiz yere meşgul etmeyin. Sosyal medyada doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Tahliye yönlendirmelerine uyun. Afet sonrası resmi bilgilendirmeleri yalnızca AFAD ve Valilik kanallarından takip edin.

“Hazırlıklı Toplum, Güçlü Toplumdur”

AFAD uzmanları, toplumsal farkındalık ve gönüllülük bilincinin afetle mücadelede en güçlü araç olduğunu vurguluyor.