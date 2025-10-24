Dünya genelinde her yıl 24 Ekim’de kutlanan Birleşmiş Milletler Günü, uluslararası barış, güvenlik ve iş birliğine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor. 1945 yılında II. Dünya Savaşı’nın ardından yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Antlaşması, küresel sorunların çözümünde devletler arası koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler, dünya genelinde çatışmaların önlenmesi, insan haklarının korunması, sürdürülebilir kalkınma ve insani yardım faaliyetlerinde öncü rol oynuyor. Her yıl bu dönemde düzenlenen seminerler, paneller, sosyal medya kampanyaları ve eğitim programları, BM’nin misyonunu geniş kitlelere aktarmayı amaçlıyor.

BM yetkilileri, Birleşmiş Milletler Günü’nün önemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gün, sadece kuruluşumuzu anmakla kalmıyor; aynı zamanda dünya vatandaşlarını küresel sorunlara karşı bilinçlendirmek ve barış ile dayanışmayı desteklemek için bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında okullar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları, çocuklar ve gençler için barış ve insan hakları temalı eğitimler düzenliyor. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyalar, küresel dayanışmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini vurguluyor.

Birleşmiş Milletler Günü, dünya barışının ve uluslararası iş birliğinin simgesi olarak, hem devletleri hem de bireyleri sorumluluk almaya davet ediyor. Uzmanlar, bu tür etkinliklerin küresel farkındalığı artırdığına ve toplumsal barışa katkı sağladığına dikkat çekiyor.