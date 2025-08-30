Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin oy oranlarına ilişkin son anketi kamuoyuyla paylaştı. Özel, açıklamasında CHP’nin birinci parti konumunu koruduğunu vurguladı.

Özel, yaptığı değerlendirmede farklı anket şirketlerinden gelen sonuçlara değinerek, “Kötümser anketlerde 2-3 puan, iyimser anketlerde 6-7 puan önde olduğumuz görünüyor” dedi.

Yeni ankette CHP önde

Elinde tuttuğu yeni anket sonuçlarını da paylaşan Özel, “Daha çok yeni gelen bir anket var, bugün geldi. Güvenilir bir anket. Bütün partiler buna abone. Yüzde 34,7 CHP, yüzde 32,8 AKP. CHP’nin son bir ayda 0,3 puan artırdığı, AKP’nin ise 0,4 puan düştüğü görünüyor” ifadelerini kullandı.

“Bu en kötümser anketlerden biri”

Özel, söz konusu çalışmanın partisinin lehine sonuçlanmış anketlerden biri olmadığını belirterek, “Çok uzun süredir CHP birinci parti. Şunu da söyleyeyim; bu anket CHP açısından en kötümser anketlerden birisi” diye konuştu.