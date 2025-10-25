Paylaşımda, “Kosova’dan zaferle dönen Kadın Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz. Başkent’ten tüm Türkiye’ye yayılan gurur ve coşkuyla, bu galibiyet pozunu hep birlikte alkışlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Priştine’de Kosova’yı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

🇹🇷 #BizimÇocuklar



Kosova’dan zaferle dönen Kadın Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz.



Başkent’ten tüm Türkiye’ye yayılan gurur ve coşkuyla, bu galibiyet pozunu hep birlikte alkışlıyoruz. 👏 pic.twitter.com/n2SIywRRaD — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 24, 2025