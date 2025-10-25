Paylaşımda, “Kosova’dan zaferle dönen Kadın Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz. Başkent’ten tüm Türkiye’ye yayılan gurur ve coşkuyla, bu galibiyet pozunu hep birlikte alkışlıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Milliler, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out ilk maçında Priştine’de Kosova’yı 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
🇹🇷 #BizimÇocuklar— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) October 24, 2025
Kosova’dan zaferle dönen Kadın Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyoruz.
Başkent’ten tüm Türkiye’ye yayılan gurur ve coşkuyla, bu galibiyet pozunu hep birlikte alkışlıyoruz. 👏 pic.twitter.com/n2SIywRRaD
Muhabir: Haber Merkezi