Acar, Halkbank Kızılcahamam Şubesi ile yapılan anlaşma kapsamında 520 belediye çalışanına kişi başı 90 bin TL promosyon ödeneceğini açıkladı.

Başkan Acar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" Güçlü Belediye, Rekor Promosyon Belediyemiz ile Halkbank Kızılcahamam Şubesi anlaşmasıyla, 520 mesai arkadaşımıza kişi başına 90.000 TL promosyon ödenecek. Kasım ayındaki hesaplara yatacak bu tutar, emeğe ait değerlerin ve toplantıdaki maaş ödememizin somut göstergesidir. Hayırlı olsun!"

Güçlü Belediye, Rekor Promosyon 💼



Belediyemiz ile Halkbank Kızılcahamam Şubesi anlaşmasıyla, 520 mesai arkadaşımıza kişi başı 90.000 TL promosyon ödenecek.



Kasım ayında hesaplara yatacak bu tutar, emeğe verdiğimiz değerin ve istikrarlı maaş ödememizin en somut göstergesidir.… pic.twitter.com/PcOjdduFAi — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) October 24, 2025