Ekipler, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçunu işlediği belirlenen S.D. (1989) isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen S.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, suç kapsamında yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla 101 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. 2025 yılı genelinde erişimi engellenen hesap sayısının ise 336 olduğu bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir.” denildi.