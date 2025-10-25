Karabük’te özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gören Abdullah Şahin, bugün hastaneden taburcu edilerek, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü olan oğlu İbrahim Şahin’in evine götürüldü. Abdullah Şahin, oğlunun evinde akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin’in dedesi olan Abdullah Şahin’in cenazesi Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde toprağa verilecek. (DHA)

Kaynak: DHA