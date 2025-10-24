Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarına ilişkin açılan “mutlak butlan” davasında bugün karar çıkması bekleniyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, CHP yönetimi dosyanın “konusuz kaldığı” gerekçesiyle reddedilmesini umarken, kulislerde duruşmanın Aralık ayına ertelenebileceği iddiaları da gündemde.

Altı Dava Birleştirilmişti!

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptali istemiyle açılan toplam altı dava, daha önce Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından birleştirilmişti. Mahkeme, 15 Eylül’de yapılan son duruşmada davacıların tedbir taleplerini reddederek yargılamayı bugüne, 24 Ekim 2025’e ertelemişti.

Bugünkü duruşmada çıkacak karar, hem CHP’nin iç hukuki süreci hem de olası yeni kurultay takvimi açısından belirleyici olacak.