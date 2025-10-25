Kaza, akşam saatlerinde Yayladağı-Antakya kara yolu üzerinde, Sofular Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Reşit Solmuş yönetimindeki 31 ADT 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Hasar alan otomobilin sürücüsü Solmuş, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içinden çıkardığı Solmuş, sağlık ekipleri tarafından Defne Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)