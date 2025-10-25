Olay, gece saatlerinde Kazımiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana geldi. Önceden aralarında husumet bulunan M.K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. Bu sırada üzerindeki tabancayı çıkaran M.K., Sabuncu'ya ateş açtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Sabuncu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sabuncu, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.K. polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

Kaynak: DHA