Ankara'nın Çubuk ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakam Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, etkinlikler kapsamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, ardından Jandarma Astsubay Nezaket Odabaş'ı günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Kaymakam Bakır ve Belediye Başkanı Demirbaş, ilçedeki gaziler ve şehit yakınlarını evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı.