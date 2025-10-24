Hacettepe Üniversitesi’nde bugün bir işçi, çalışma sırasında aşırı yükseklikten düşerek yaralandı. Olay sırasında herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı iddia ediliyor. Yaralanan işçinin durumu ve tedavisi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından üniversite öğrencileri ve bazı çalışanlar, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu ve benzer kazaların önlenmesi için yönetimin sorumluluk alması gerektiğini belirterek tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada ve kampüs içinde yapılan açıklamalarda, işçi sağlığının hiçe sayılmasına karşı duyulan öfke ve endişe paylaşıldı.