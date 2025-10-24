Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da öğleden sonra etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu. Yağışın özellikle Avrupa Yakası’nda kuvvetli olabileceği, ani su baskınları ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Uyarının ardından İstanbul Valiliği’nden son dakika kararı geldi. Öğrencilerin ve velilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için, ikili eğitim yapan okullarda bugün saat 16.00’dan itibaren eğitime ara verildi.

Valilik, ulaşımda yaşanabilecek yoğunluklara karşı vatandaşların planlarını buna göre yapmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını da hatırlattı.