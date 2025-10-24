Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Peeperkorn, haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak Gazze’deki sağlık ve insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Peeperkorn, Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana iki hafta geçtiğini hatırlatarak, Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail’in saldırılarında 88 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 315 kişinin ise yaralandığını aktardı.

BM sözcüsü, ateşkesle birlikte Gazze’ye erişimin kısmen iyileştiğini ancak tüm sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladı. Halihazırda Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) ve Kissufim Sınır Kapıları açık kalırken, Refah Sınır Kapısı kapalı olmaya devam ediyor.

Peeperkorn, Gazze sağlık sisteminin büyük oranda işlevsiz olduğunu belirterek, “Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki yatak doluluk oranı kapasiteyi aşıyor. 2,1 milyon kişi için sadece 2 bin 107 yatak bulunuyor ve 36 hastaneden yalnızca 14’ü kısmen hizmet verebiliyor” dedi.

DSÖ’nün, Ekim 2023’ten bu yana 7 bin 782 hastanın 20’den fazla ülkeye tıbbi tahliyesini desteklediğini söyleyen Peeperkorn, yaklaşık 15 bin hastanın hâlâ tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

BM, Gazze’de yetersiz beslenme nedeniyle 2025’te 411 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan 109’unun çocuk ve 84’ünün 5 yaş altında olduğunu açıkladı.