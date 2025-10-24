Başarılı oyuncu Kaan Urgancıoğlu, Mısır’da düzenlenen El Gouna Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı. Festival kapsamında dünyaca ünlü oyuncu Cate Blanchett’ın hayranlarıyla buluştuğu etkinliğin ardından Urgancıoğlu da Sherif Nour ElDin’in sorularını yanıtladı.

Mısırlı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılanan ünlü oyuncu, sinema, yaratıcılık ve ilham üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

“Türk Dizilerinin Küresel Başarısı Gurur Verici”

Söyleşide İngilizce olarak samimi açıklamalarda bulunan Urgancıoğlu, Türk dizilerinin dünya genelindeki etkisine değinerek, “Türkiye’de dizilerde oynamaya başladığımda sektörümüz bu kadar küresel değildi ama dünyanın her yerinden mesajlar almaya başladığım ilk anda, dizilerimizin büyük bir potansiyele sahip olduğunu anladım” dedi.

“İçi Boş Şöhret Bir Lanettir”

Kendi kariyer yolculuğunu da anlatan Kaan Urgancıoğlu, oyunculuğun hayatında önemli bir disiplin kazandırdığını belirterek, “Yirmilerimin başında oyunculuk bana bir disiplin sağladı. Kendimi geliştirmek için alan yaratmak istedim. Hemen ünlü olayım gibi bir hedefim hiç olmadı. Bence içi boş şöhret bir çeşit lanettir” ifadelerini kullandı.