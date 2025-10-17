Çankaya Belediyesi ile Mogan Lions Kulübü iş birliğinde yürütülen Platin Yıllar Akademisi eğitim programı başladı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen eğitimler, Mutlukent Kent Bostanı Eğitim Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Sekiz hafta sürecek programda, katılımcılara farklı alanlarda kişisel gelişim, sosyal etkileşim ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik eğitimler verilecek. Proje, özellikle ileri yaş grubundaki bireylerin sosyal hayata aktif katılımını teşvik etmeyi hedefliyor.

Çankaya Belediyesi, bu proje ile hem sağlıklı yaşlanma bilincini desteklemeyi hem de kent yaşamında kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyo