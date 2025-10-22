Olay, saat 11.30 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler arasında çıkan tartışma büyüyüp sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbedede 1 işçi bıçakla, 3 işçi ise darp sonucu yaralandı. Şantiyede çalışan diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 4 yaralı işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı şantiyedeki kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA