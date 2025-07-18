Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) hayata geçirdiği proje kapsamında "Yeşilçam İlçelerde" etkinliği 17-18 Temmuz tarihlerinde Kalecik Atatürk Parkı'nda gerçekleşecek.

Kalecik Belediyesi'nin konuya ilişkin paylaşımı ise şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği "Yeşilçam İlçelerde" etkinliği Kalecik’te devam ediyor. İlçemiz içi ring araçlarımız, saat 19.30’da hizmet verecektir." denildi.

Etkinlik nerede ve saat kaçta yapılacak?

7 Temmuz 2025 | 20:30 Yeşilçam

🗓 18 Temmuz 2025 | 20:00 ABB Kent Orkestrası

📍 Kalecik ATATÜRK PARKI