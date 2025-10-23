Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen K.U. (38) ve K.B. (31) isimli şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin kullandığı aracı ilçe girişinde durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 81,89 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.