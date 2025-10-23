Sivas Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle Ev ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği Eğitim Sertifika Programı düzenleyecek. Program, 13 Aralık 2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilecek.

Ev ve süs hayvanı yetiştiriciliği ve satışı yapmak isteyen işletmelerin ruhsatlandırma sürecinde gerekli olan bu eğitim, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da Sivas Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

Eğitim sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek. Kayıt yaptırmak isteyenlerin, en geç 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 09.30’a kadar gerekli evraklarını Sivas Belediyesi Kentli Servisi’ne teslim etmeleri gerekiyor.