Kaza, akşam saatlerinde Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde Çevre Yolu üzerindeki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. Aziz Yurduseven (55) in kullandığı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan iş makinesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yurduseven ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yurduseven, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası Aziz Yurduseven hayatını kaybetti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)