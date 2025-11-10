Kaza, saat 22.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Fabrikada çalışan işçileri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 4570 plakalı midibüs ile aynı yöndeki Eren Karabostan yönetimindeki 34 GB 7493 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kontrolden çıkan midibüs, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs ve otomobildeki 8 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)