Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik uygulamasında aranan 9 kişi yakalandı. 2 kişi hakkında ise 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan işlem başlatıldı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 10 ayrı noktada asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Uygulamada 912 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda 170 gram metamfetamin, 10 sentetik ecza hapı ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Trafik kontrollerinde 167 araç denetlenirken, kurallara uymadığı belirlenen 26 araca toplam 263 bin 346 TL idari para cezası uygulandı.Yetkililer, denetimlerin süreceğini bildirdi.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),