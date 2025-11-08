SÜMER TAŞKIRAN

Balıkesir’in Sındırgı ilçesini ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, depremden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu, esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a teşekkür eden Dervişoğlu, bölgenin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, “Genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilmesi meselesine benim siyasi ahlakım cevap vermeye elverişli değil. Bunu sahtekarlık olarak değerlendiriyorum” dedi.

Dervişoğlu, “Burası gerçekten afet bölgesi ilan edilirse; kiracının dertleri, binası yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan vatandaşın durumu konuşulmaktan çıkar. Kanundan kaynaklı ekonomik destek verme mecburiyeti hasıl olur” ifadelerini kullandı.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR İÇİN GERİ DURMUYORUZ

Yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Dervişoğlu, “Kiracılardan esirgenen yardımlardan başlayarak, barınma imkanını yitirmiş vatandaşlarımızın durumlarını iyileştirmek, çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi, kredi ve sigorta primleriyle ilgili dertlerin çözümü için bütün hukuki düzenlemeleri yapmaya hazırız” dedi.

Bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi için muhalefet partilerinin TBMM’ye ortak bir kanun teklifi sunduğunu hatırlatan Dervişoğlu, “Bu teklifimize bütün Balıkesir milletvekilleri imza attı. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili de teklife destek verdi. Bütün milletvekillerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"MAL SAHİPLERİNE KÜÇÜK KİRA YARDIMIYLA BU SORUN ÇÖZÜLEMEZ"

Deprem sonrası kiracıların konteyner taleplerinin karşılanmamasını da eleştiren Dervişoğlu, “Oturalamayacak binaların yüzde 75’inde kiracılar yaşıyor. Mal sahiplerine küçük kira yardımları yaparak bu sorunlar aşılamaz” dedi. Sındırgı’da borçların ve sigorta primlerinin ertelenmesi gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, bölgenin acil nakdi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

"ÖCALAN İLE EŞİTLENMEYE RIZA GÖSTEREMEYİZ"

Balıkesir programı kapsamında İvrindi Belediyesi’ni de ziyaret eden Dervişoğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşme iddialarına sert tepki gösterdi.

Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen süreç kapsamında kurulan komisyonun İmralı’ya gitme olasılığına ilişkin konuşan Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan denilen cani ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin eşitlenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Kim ki bu işin peşine düşüyor, o eşittir Abdullah Öcalan’dır” dedi.

"YARGI ARAÇSALLAŞTI, ADALETİN SINIRLARI AŞILDI"

Belediyelere yönelik operasyonlara da değinen Dervişoğlu, “Bu iş çok seviyesiz bir boyuta evriliyor. Artık sadece belediyelere değil, görevli insanların ailelerine yönelik müdahaleler de yapılıyor. Yargının araçsallaştığına dair emareler netleşmiştir. Adaletin siyasete alet edilmesi kabul edilemez” diye konuştu.

"MİLLETİ, MEMLEKETİ İÇİN YARGILANMAYA HAZIR MİLYONLAR VAR"

Milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlık dosyalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, “İktidar dilediği herkese istediği şeyi yapabileceğini zannediyor. Cumhurbaşkanı bile artık ‘Türkiye yargı devletidir’ diyor. Ama bilsinler ki, bu ülkede milleti, memleketi ve bayrağı için yargılanmaya hazır milyonlarca insan var” ifadelerini kullandı.