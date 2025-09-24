3. Lig 4. Grup’ta sezona namağlup ve zirve ortağı olarak başlayan Karşıyaka, oyuncularının başarısını primlerle ödüllendirdi. Ligde ilk hafta sahaya amatör oyuncularla çıkan Afyonspor’u yenen, ardından gruptaki iddialı rakipleri Kütahyaspor ve Balıkesirspor’u üst üste mağlup eden Kaf-Kaf’ta yönetim, futbolculara motivasyon dopingi yaptı.

Primlerle Moral Yükseldi

Kütahyaspor deplasmanı sonrası oyunculara 20’şer bin TL prim, Balıkesirspor galibiyetinin ardından ise haftanın ilk iş gününde 25’er bin TL daha prim dağıtıldı. Böylece futbolcular, iki haftada toplam 45’er bin TL prim kazanmış oldu. Şimdi ekip, Alanya 1221 FK deplasmanına hazırlanıyor.

Fikstür Avantajı ve Eksikler

Alanya deplasmanının ardından Karşıyaka, 5 hafta boyunca maçlarını İzmir’de oynayarak fikstürde avantajlı bir döneme girecek. Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, “Çok iyi bir hava yakaladık, galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. Futbolcular sahada, biz yönetimde elimizden geleni yapacağız. Camianın yüzünü güldüren takımı mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Yeşil-kırmızılı ekipte tedavisi süren Mücahit dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Karşıyaka, bu kadro ve moral ile zirve mücadelesini sürdürecek.