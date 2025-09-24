Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine destek sunan Çankaya Belediyesi, Dikmen’de hizmet verecek Kız Öğrenci Yurdu’nu 27 Eylül 2025 tarihinde hizmete açıyor.

Modern ve Güvenli Yurt Hizmeti

100 yatak kapasiteli yurt, çalışma alanları, sabah ve akşam yemekhane hizmeti, çamaşırhane ve internet imkânları ile modern bir yapıda öğrencilerin kullanımına sunulacak.

Başkan Güner’den Açıklama

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurdun 2024 seçim vaatlerinden biri olduğunu hatırlatarak, “Üniversite öğrencilerimizin en önemli ihtiyaçlarından biri barınma. Özellikle kız öğrencilerin güvenli bir ortamda kalması büyük önem taşıyor. 100 yatak kapasiteli yurdumuz, çalışma alanları, yemekhane, çamaşırhane ve internet hizmeti ile gençlere güvenli ve huzurlu bir barınma olanağı sağlayacak” dedi.

Açılış Tarihi ve Detaylar

Çankaya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu, 27 Eylül 2025 Cumartesi saat 17.00’de Başkan Hüseyin Can Güner’in ev sahipliğinde açılacak. Yurt, Ankara’daki üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.