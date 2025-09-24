Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) 2022-2024 yılları arasında yapılan konser bütçelerine yönelik açılan soruşturma üzerine Mansur Yavaş'a destekte bulundu.

"Doğru duvar yıkılmaz"

Başkan Çırpanoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur YAVAŞ, Ankara’da yaşayan bütün vatandaşların hakkını gözeten, hizmet odaklı olmasının yanı sıra dürüstlüğü ve tevazusu ile de bu milletin gönlünde yer edinmiştir. Hiçbir gözdağı, baskı veya tehdide boyun eğmeden Mansur Başkanımızla beraber Ankara’ya hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.