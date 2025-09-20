Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Gençlerin güven ve huzur içinde bir eğitim dönemi geçirmeleri için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

2024 seçim vaatleri arasında yer alan “öğrenci yurdu” projesi, yeni eğitim döneminde hayata geçiyor. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunacak Çankaya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu, ön kayıt sürecini başlattı. 100 yatak kapasiteli yurda başvurular, https://basvuru.cankaya.bel.tr/kizogrenciyurdu adresinden yapılabiliyor.

Başkan Güner, özellikle kız öğrencilerin güvenli bir ortamda barınmalarının önemine vurgu yaparak, “Çankaya yeniden öğrenci yurduna kavuşuyor. Bu ay sonunda açacağımız Kız Öğrenci Yurdumuzda kayıtlar başladı. Güvenli ve konforlu barınma, gençlerimizin en temel hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Çankaya Belediyesi Kız Öğrenci Yurdu; çalışma alanları, sabah-akşam yemekhane hizmeti, çamaşırhane ve internet imkânlarıyla modern bir yapıda 100 öğrenciye barınma olanağı sunacak.