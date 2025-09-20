Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Göksu Parkı’nda hemşehrileriyle birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlikte vatandaşlarla samimi bir atmosferde buluşan Beşikcioğlu, sağlıklı yaşam ve hareketin önemine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hemşehrilerimizle birlikte Göksu Parkı’nın huzurlu atmosferinde keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Avrupa Hareketlilik Haftası vesilesiyle bir kez daha gördük ki; hareket, sadece bedenimize değil, ruhumuza da iyi geliyor.” ifadelerini kullandı.

Her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüş etkinliği, doğayla iç içe keyifli anlara sahne oldu. Beşikcioğlu, etkinlik boyunca vatandaşlarla sohbet ederek, belediyenin spor ve sağlık alanındaki projeleri hakkında da bilgi verdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası, kentlerde sürdürülebilir ulaşım ve fiziksel aktivitenin teşvik edilmesini amaçlıyor. Etimesgut Belediyesi’nin bu kapsamda düzenlediği etkinlikler, halkın büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.