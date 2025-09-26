Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi, kantini bulunmayan ilkokullarda uyguladığı “sıcak öğle yemeği” desteğini sürdürüyor. Belediye ekipleri, hafta içi her gün hijyenik koşullarda hazırlanan yemekleri, özel kaplarda sıcaklığını koruyarak öğrencilerin sıralarına kadar ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla öne çıkan Çankaya Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarının sağlıklı beslenmesine katkı sağlıyor. Bu kapsamda 14 okulda eğitim gören 2 bin öğrenci, beslenme saatinde sıcak ve besleyici yemeklerle buluşturuluyor.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, uygulamanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bugün de 2 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürüyoruz. Ekonomik sıkıntılar yüzünden aileler, çocuklarının beslenme çantasına ne koyacaklarını düşünüyor. Biz bu destekle hem ailelerimizin yükünü hafifletiyor hem de çocuklarımızın sağlıklı beslenmesine katkı sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı büyümesi için ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”