İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’ın başrolünü paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı dizisi, yayınlandığı günde reyting listelerinde üst sıralara yerleşti. Tüm kişilerde 5,99 reytingle 1. sırada yer alan dizi, AB kategorisinde 4,51 ile 2., ABC1 kategorisinde ise 5,35 reytingle 3. sırada yer aldı.

Yeni sezona oldukça iddialı bir giriş yapan NOW TV'nin yeni dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle geceyi zirvede kapattı. Birçok yıldızı kadrosunda barındıran dizi, sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Dizinin ardından gelen yeni bölüm fragmanı ise izleyicide merak uyandırdı.