Sosyal medya platformu X, engelleme özelliğinde dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Daha önce bir kullanıcı tarafından engellendiğinizde, o kişinin profiline girdiğinizde “engellendiniz” ibaresi yer alıyordu.

Yeni güncellemeyle birlikte bu ifade tamamen kaldırıldı. Artık engellenen kullanıcılar, yalnızca karşı tarafın içeriklerine erişemediklerini fark ederek engellendiklerini anlayabilecek.

Uzmanlar, bu değişikliğin kullanıcılar arasındaki gerginliği azaltmayı hedeflediğini söylüyor. Ancak bazı kullanıcılar, “engellendiniz” uyarısının kaldırılmasının şeffaflığı ortadan kaldırdığını ve kafa karışıklığına yol açabileceğini dile getiriyor.

Platformun yeni uygulaması, kullanıcı deneyimini nasıl etkileyeceği konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.