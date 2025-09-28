Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York’ta yaptığı açıklamada, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı. Fidan, hem kamuoyuna yansımayan hem de uluslararası alanda yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti.

Bakan Fidan, BM temasları çerçevesinde ABD Başkanı Donald Trump ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerinin bir araya geldiği toplantıya dikkat çekerek, “Tüm görüşmelerde Filistin davasını en güçlü şekilde savunduk. ABD Başkanı Trump’la da bu çerçevede görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesi yapıcı geçti"

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington’da Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın temasları son derece olumlu ve yapıcı geçti. Başkan Trump hem ikili ziyaret hem de 2026’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi için ülkemize davet edildi. Görüşmede ayrıca CAATSA yaptırımları gibi ilişkileri zorlayan engellerin aşılması konusunda mutabık kalındı” ifadelerini kullandı.

"Gazze için sessiz diplomasi yürütülüyor"

Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de ateşkes olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anki önceliğimiz Gazze’de ateşkesin sağlanması, sivil kayıpların sona ermesi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasıdır. Ateşkes anlaşmasını önceleyen ve diğer hususları da içeren bir metin üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu süreç sessiz bir diplomasiyle ilerliyor, müzakereler devam ediyor.”

"Rekor sayıda ülke Filistin’i tanıdı"

Hakan Fidan, uluslararası toplumda Filistin’in tanınmasına ilişkin önemli gelişmeler yaşandığını belirtti:

“Bugün rekor sayıda ülke Filistin’i tanımış durumda. Üstelik yalnızca sayı değil, tanıyan ülkelerin ağırlığı da çok önemli. Fransa, İngiltere, Avustralya, Kanada gibi ABD’nin en yakın müttefikleri de artık Filistin’i tanıyor. İki devletli çözüm için 60 bin insanın hayatını kaybetmesine gerek yoktu. Şimdi ikinci aşama, Filistin’in yaşayan ve hayata geçen bir devlet olmasıdır. Bunun için önce sıcak savaşın bitmesi gerekiyor.”

"Türkiye sahici ve yapıcı bir rol üstleniyor"

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürece samimi katkılar sunduğunu vurgulayan Fidan, “Amacımız bu tarihsel zulmün son bulması. Biz, vatandaşlarımızın vicdanı adına hareket ediyoruz. Türkiye olarak hiçbir zaman siyasal bir kazanç peşinde olmadık, meseleye sahici bir şekilde yaklaşıyoruz” dedi.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in Gazze’nin yeniden inşası için hazırladığı iddia edilen plana ilişkin soruya da yanıt veren Fidan, “Henüz önümüze somut bir ‘Blair Planı’ gelmedi” açıklamasında bulundu.