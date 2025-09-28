Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre, Şam Yedinci Soruşturma Hakimi Tevfik el-Ali, 2011 yılında Dera’da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak Beşar Esad’ın ağır suçlamalarla yargılandığını açıkladı. Kararda kasten öldürme, işkence sonucu ölümler ve kişileri özgürlükten yoksun bırakma gibi suçlamaların bulunduğu belirtildi.

Hakim el-Ali, alınan gıyabi tutuklama kararı kapsamında kırmızı bülten çıkarılacağını ve kararın Interpol üzerinden uluslararası takibe konu edileceğini vurguladı.