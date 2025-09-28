Ardahan’da Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde kalan engelli bireyler, semt pazarında yaptıkları alışverişi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak anlamlı bir projeye imza attı.

Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı merkezde kalan engelliler, kurum yetkilileri eşliğinde pazara giderek bir haftalık sebze ve meyve alışverişi yaptı. Alınan ürünler, araçlarla kent merkezinde yaşayan ve sosyal destek alan ailelerin evlerine teslim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya, engelli bireylerin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, “Bizimle kalan misafirlerimiz bu hafta alışveriş yapıp ailelere teslim etmek istediler. Biz de onları pazara götürdük ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık” dedi.

Engellilerden Deniz Gökdemir, alışveriş yaparak ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın mutluluk verici olduğunu vurguladı.

Pazar esnafından İhsan Kaya ise engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.