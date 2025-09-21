Kentte soğuyan hava, Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesi arasındaki Sahara Dağı’nda kar yağışını beraberinde getirdi. 2 bin 550 rakımlı dağda özellikle Aşağıkoyunlu yaylası beyaz örtüyle kaplandı ve kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yaylalarda görüş mesafesi azaldı

Yaylacılardan Halil Altun, kar yağışının geceden itibaren etkili olduğunu belirterek:

“Şu an görüş mesafesi 20-30 metre aralığında. Umarım yaylada mahsur kalan birileri yoktur. Zeminde 10 santim kalınlığında kar var ve tipi de şiddetini artırıyor. Birazdan Şavşat’a gideceğiz ama hangi yolu kullanacağımızı bilmiyoruz.”

Meteoroloji yetkilileri, Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışının devam edebileceğini ve bölgeye seyahat edeceklerin dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.