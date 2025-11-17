Olay dün akşam saatlerinde Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Trafikte tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki sürücüler, diğer araçların önüne geçerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu. Konvoyda bulunanlar zaman zaman üç şeriti de trafiğe kapattı. Diğer sürücülerin tepkisine aldırmayan konvoydaki sürücüler, bir süre daha bu şekilde yollarına devam etti. Konvoyda bulunanların tehlikeli hareketleri ve trafiğin yavaşlamasına neden oldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA