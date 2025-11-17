Ankara'da sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada silahlı paylaşım yaparak birbirlerine meydan okuyan şüphelileri tespit etti.

Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.