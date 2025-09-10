Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bir dizi program ve temel atma törenine katılmak üzere Ardahan'a geldi. Valilik ziyaretinde kendisini Damal bebeği kıyafetiyle karşılayan kız çocuğuna hediye veren Bakan Kacır, Valilik şeref defterini imzaladı. Vali Hayrettin Çiçek'ten brifing alan Kacır, daha sonra AK Parti teşkilatı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmasına katıldı.

AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'na yön veren iradesini birlikte değerlendireceklerini belirten Bakan Kacır, "Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için atacağımız yeni adımları, vatandaşlarımız, esnafımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte planlayacağız. Takvim yapraklarını 23 yıl öncesine geri çevirelim ve o günlerin Türkiye'sini birlikte hatırlayalım. İstikrarsızlık ve krizlerle boğuşan, belirsizliklerin gölgesinde kalmış bir ülkeydik. 23 yıl öncesinde. İç çekişmelerin pençesinde, potansiyeli bastırılmış, gençliğinin enerjisi heba edilmiş, vesayet odaklarının gölgesinde ayağına prangalar vurulmak istenen bir Türkiye vardı. İşte 23 yıl öncesinin Türkiye tablosu böyleydi. Ancak biz milletimizin emanet ettiği iradeyle o zincirleri 23 yıl önce kırdık karanlığı aydınlığa, karamsarlığı umuda çevirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği, vizyonu ve kararlılığıyla 23 yılda hep birlikte bir kalkınma destanı yazdık. Bu 23 yıla sağlam ve istikrarlı politikalarla tahkim edilmiş nice kıymetli kazanım sığdırdık. Kritik ve stratejik alanlarda büyük başarılara imza attık. Bugün kendi İHA'larını eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını uydularını geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Güneş panellerinden ticari araçlara beyaz eşyadan demir çelike pek çok alanda Avrupa'nın en önemli üretim ülkesiyiz" diye konuştu.

DÜNYA KÖKLÜ BİR DÖNÜŞÜMDEN GEÇİYOR

Dünyanın köklü bir dönüşümden geçtiğini ifade eden Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Azmi, cesareti, fedakarlığıyla bizlere ilham olan tüm zorluklara rağmen Türk milletine hizmetten asla vazgeçmeyen böyle bir liderle yürümek yolumuz ne kadar zorlu olursa olsun gönlümüzü rahatlatıyor. Bugün çatışmaların, salgınların, iklim krizinin, enerji ve gıda arz güvenliğine yönelik tehditlerin pençesinde dünya köklü bir dönüşümden geçiyor. Küreselleşme ve ticarette liberalleşme terk ediliyor. Üretimde ve teknoloji geliştirmede stratejik özerklik ulusal egemenliğin vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Teknolojik yetkinlik yarışının bir teknolojik savaşa dönüşmekte olduğu artık sır değil. Kendi teknolojisini üretmeyen özerk yeterliliğini sağlayamayan ülkelerin ayakta kalamayacağı bir döneme adım attık. Böylesi bir tabloda Türkiye güçlü üretim altyapısı ve teknoloji geliştirme kapasitesiyle hem sahada etkin hem masada söz sahibi bir ülkedir. Şüphesiz ki Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye'yi ancak birlik ve beraberliğimizi güçlendirirsek kurabiliriz. Cumhur İttifakı olarak başlattığımız ve devlet politikası olarak sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye menzilindeki adımlarımızla terörü milletimizin gündeminden tümüyle çıkaracağız. Milletimizin yüreğine örülen duvarları birlikte yıkacak aydınlık bir geleceği el ele inşa edeceğiz. Huzur ve güven iklimiyle bölgemizde büyük yatırımlar filizlenecek istihdam artacak, üretim büyüyecek, Türkiye Yüzyılı'nda yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacak ülkemizi yeni kazanımlarla inşallah daha ileriye taşıyacağız." (DHA)