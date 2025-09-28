Başarılı oyuncu Bige Önal, yer aldığı “Buradayım İyiyim” filmiyle Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Güzel oyuncu ödülünü aldığı esnada yaptığı konuşmayla ise ses getirdi.

Önal konuşmasında "Kadını yalnızca doğururken kutsayan bu düzen, onu yaşarken unutuyor. Ben bu ödülü bu düzende hayatını yitiren bütün kadınlar ve sessizliğe mahkum edilmeyi reddeden kadınlar için almak istiyorum. Buradayız, susmuyoruz ve iyiyiz" ifadelerini kullandı. Büyük beğeni toplayan konuşmada Önal'ın kadınları esas alması dikkat çekti.