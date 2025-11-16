Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 26 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serdivan’da belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, S.A. ve C.U. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde toplam 26 gram metamfetamin ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.A. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, C.U. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.