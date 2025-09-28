GİRESUN’un Dereli ilçesinde fındık patozu monte edilmiş bir kamyon, kontrolden çıkarak yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon sürücüsü Hasan Bayram (43) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Dereli ilçesine bağlı Meşeliyatak köyü mevkiinde meydana geldi. Hasan Bayram yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, yol kenarındaki uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dereli Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.