Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, tünelde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Erdem Çatal (40) ile arkasındaki Gökhan Tiryaki (34), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sularında ilçeye bağlı Asarcık Mahallesi, Eğribel Tüneli’nde meydana geldi. Şebinkarahisar’dan Giresun istikametine seyir halinde olan Erdem Çatal yönetimindeki 06 CKJ 743 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşen Erdem Çatal kaza yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Gökhan Tiryaki de ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gökhan Tiryaki de kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.