Kütahya’nın Simav ilçesinde öğle saatlerinde iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 12.59’da 5.4, ikinci deprem ise 4.0 büyüklüğünde kaydedildi. Depremlerin merkez üssü Simav olarak belirlenirken, sarsıntılar yerin 8.46 kilometre derinliğinde hissedildi.

Depremler, Kütahya’nın yanı sıra Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyonkarahisar ile İzmir ve İstanbul’da da hissedildi. Sarsıntılar kısa süreli paniğe neden olurken, bazı vatandaşlar binalardan çıkarak açık alanlara yöneldi. Yetkililer, halkı artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı. AFAD ekipleri, bölgedeki durumu yakından takip ederken, herhangi bir can ve mal kaybına ilişkin ilk değerlendirmeler yapıldı.

Uzmanlar, özellikle Simav ve çevresinde artçı sarsıntıların olabileceğini belirterek, vatandaşların sağlam binalarda bulunmaları ve olası hasarlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.