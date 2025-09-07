Kaza, saat 16.00 sıralarında Tirebolu’nun Kuzgun köyü mevkisinde gerçekleşti. Reşat Ayman (53) yönetimindeki 72 AAV 695 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Sadık Kaplan’ın (45) kullandığı 33 DYG 37 plakalı minibüslekafa kafaya çarpıştı.

10 Tarım İşçisi Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle Ayman’ın minibüsünde bulunan 10 tarım işçisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.