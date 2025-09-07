Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sözen hakkında elde edilen deliller doğrultusunda yakalama kararı çıkarıldı. Sözen, akşam saatlerinde yurt dışına çıkış yapmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kardeşi de Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında Şükrü Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, jandarma ekiplerinin Sözen’in evinde arama yaptığı ileri sürüldü.

Daha Önce Tutuklamalar Olmuştu

Şükrü Sözen’in Manavgat Belediye Başkanlığı döneminde görev yapan imar müdürü Zafer Keçer ile bazı iş insanlarının da aynı soruşturma kapsamında tutuklandığı biliniyor.

Soruşturma Devam Ediyor

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının genişletildiği, yeni gözaltıların da olabileceği öğrenildi.