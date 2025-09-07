Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz **Tayyip Talha Sanuç’un geçici transferi hususunda Gaziantep FK ile anlaşmaya varılmıştır. Tayyip Talha Sanuç’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.
Bu transferle birlikte Siyah-Beyazlı ekip, kadrosunda bazı düzenlemelere giderken, Tayyip Talha Sanuç ise Gaziantep FK formasıyla Süper Lig’de mücadele etmeye devam edecek.
Resmi Açıklama | Tayyip Talha SanuçSeptember 7, 2025
Başarılar Tayyip Talha Sanuç 🦅
Muhabir: Uğurcan Bayrakdar